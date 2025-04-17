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ترامب: نجري محادثات مع مسؤولين صينيين وأتوقع التوصل لاتفاق تجاري

11:24 م الخميس 17 أبريل 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته تجري محادثات مع مسؤولين صينيين بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، رغم التصعيد الأخير في الحرب التجارية.

وجاء تصريح ترامب عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 145% على واردات من الصين، وهو ما ردت عليه بكين بفرض تعريفات بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

ورفض الرئيس الأمريكي الإفصاح عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينج، لكنه أشار إلى أن مسؤولين مقربين من شي تواصلوا معه "عدة مرات".

وفي تصريحات أدلى بها بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا في المكتب البيضاوي، أعرب ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهم قائلاً: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق مع الصين".

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