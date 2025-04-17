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مقتل شخصين وإصابة 5 في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا الأمريكية

11:16 م الخميس 17 أبريل 2025

حادث إطلاق نار بجامعة فلوريدا الأمريكية أرشيفية

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(أ ب)

قال جيسون ترامباور قائد شرطة جامعة ولاية فلوريدا إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق النار بالجامعة.

ولم يكن القتيلان من الطلبة بالجامعة، لكن يعتقد أن مطلق النار طالب. ويخضع خمسة أشخاص للعلاج في مستشفى "تالاهاسي ميموريال" كما يتلقى منفذ الهجوم رعاية طبية.

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