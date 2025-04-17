وزير الخارجية: نعمل لوقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني الصامد

(د ب أ)

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن "جهودا حثيثة تبذل للعمل على وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد وإنهاء معاناته".

وكشف عبد العاطي، أنه أحاط علما الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي استقبله في قصر مرادية الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، بكل هذه الجهود.

وأضاف: " هذه الجهود تعمل على العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير من هذا العام".

وأوضح أنه تحدث مع الرئيس الجزائري عن الشراكات التنموية الرائدة بين مصر والجزائر تنفيذا لتوجيهات ورؤية قائدي البلدين، مشيرا إلى التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المزمع أن تستضيفها القاهرة خلال العام الجاري مما يساهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كان عبد المجيد تبون استقبل في وقت سابق اليوم الخميس، بدر عبد العاطي، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.