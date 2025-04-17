ترامب: لا أستعجل ضرب إيران وأفضل الحوار لمنعها من امتلاك سلاح نووي

وكالات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير يفيد بأنه منع إسرائيل من ضرب المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة المحادثات النووية مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أستطيع أن أقول إنني تجاهلت الأمر، لكنني لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أعتقد أن إيران لديها فرصة لأن يكون لديها بلد عظيم وأن تعيش بسعادة دون موت".

وأضاف ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "أود أن أرى ذلك، هذا خياري الأول. إذا كان هناك خيار ثانٍ، فأعتقد أنه سيكون سيئًا للغاية بالنسبة لإيران وأعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

وأكد ترامب: "آمل أن يرغبوا في الحوار، فسيكون ذلك مفيدًا جدًا لهم إذا فعلوا، وأتمنى أن أرى إيران تزدهر في المستقبل، وأن تحقق نجاحًا باهرًا".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن ترامب حث إسرائيل على عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية في أقرب وقت الشهر المقبل، للسماح باستمرار المحادثات مع إيران.

ولفت التقرير إلى أن هذا الموقف قد يؤثر على المشاركات المخطط لها لفريق ترامب للأمن القومي في الأيام المقبلة.

في وقت لاحق، أشار ترامب إلى أن تركيزه ينصب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلاً: "إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط للغاية".

وأضاف: "نحن لا نتطلع إلى الاستيلاء على صناعتهم، ولا نتطلع إلى الاستيلاء على أراضيهم، كل ما نقوله هو.. لا يمكنك امتلاك سلاح نووي".