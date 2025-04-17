إعلان

ترامب: لا أستعجل ضرب إيران وأفضل الحوار لمنعها من امتلاك سلاح نووي

09:46 م الخميس 17 أبريل 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير يفيد بأنه منع إسرائيل من ضرب المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة المحادثات النووية مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أستطيع أن أقول إنني تجاهلت الأمر، لكنني لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أعتقد أن إيران لديها فرصة لأن يكون لديها بلد عظيم وأن تعيش بسعادة دون موت".

وأضاف ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "أود أن أرى ذلك، هذا خياري الأول. إذا كان هناك خيار ثانٍ، فأعتقد أنه سيكون سيئًا للغاية بالنسبة لإيران وأعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

وأكد ترامب: "آمل أن يرغبوا في الحوار، فسيكون ذلك مفيدًا جدًا لهم إذا فعلوا، وأتمنى أن أرى إيران تزدهر في المستقبل، وأن تحقق نجاحًا باهرًا".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن ترامب حث إسرائيل على عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية في أقرب وقت الشهر المقبل، للسماح باستمرار المحادثات مع إيران.

ولفت التقرير إلى أن هذا الموقف قد يؤثر على المشاركات المخطط لها لفريق ترامب للأمن القومي في الأيام المقبلة.

في وقت لاحق، أشار ترامب إلى أن تركيزه ينصب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلاً: "إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط للغاية".

وأضاف: "نحن لا نتطلع إلى الاستيلاء على صناعتهم، ولا نتطلع إلى الاستيلاء على أراضيهم، كل ما نقوله هو.. لا يمكنك امتلاك سلاح نووي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية المحادثات النووية مع إيران البيت الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات