الحية: حماس مستعدة لبدء مفاوضات الرزمة الشاملة

وكالات

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن الحركة عملت لأكثر من عام ونصف من خلال مفاوضات مضنية وأوفوا بالتزاماتهم كافة.

وأكد الحية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته انقلبوا على اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تنتهي المرحلة الأولى منه، موضحا أن الوسطاء عادوا للتواصل مع حماس لإيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها نتنياهو.

وأضاف الحية أنهم وافقوا على مقترح الوسطاء في نهاية شهر رمضان، رغم قناعتهم بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي، مشيرا إلى أن رد نتنياهو على مقترح الوسطاء جاء بشروط تعجيزية لا تؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب.

وتابع الحية بالتأكيد على استعداد حماس للبدء الفوري في مفاوضات شاملة، تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى لدى الاحتلال وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وفي المقابل، يطالب الاحتلال بوقف الحرب تماماً على الشعب الفلسطيني والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأعرب الحية عن ترحيب حركته بموقف المبعوث الأمريكي آدم بولر الذي يدعو لإنهاء ملف الأسرى والحرب معاً، مؤكداً أن هذا الموقف يتقاطع مع موقف حماس.

وشدد الحية على أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، مشيراً إلى أن ذلك يمثل حقاً طبيعياً للشعب الفلسطيني.