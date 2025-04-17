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احتجاز مشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا الأمريكية

09:14 م الخميس 17 أبريل 2025

حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا الأمريكية

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(أ ب)

علمت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من مصدر أنه تم احتجاز مشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ولاية فلوريدا، وأفادت التقارير بسقوط عدد من الضحايا في الحادث.

ولم يتسن على الفور معرفة مدى إصابات الضحايا، ولم تتوفر تفاصيل إضافية عن الشخص الذي تم احتجازه.

وقالت سارة كانون، المتحدثة باسم مستشفى تالاهاسي ميموريال هيلث كير، إن المستشفى يستقبل ويعالج الأشخاص المصابين نتيجة إطلاق النار.

وأضافت أنه لا يمكن للمستشفى حتى الآن تأكيد عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية، وأن التفاصيل ما زالت تتكشف شيئا فشيئا.

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