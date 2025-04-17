مسؤول أمريكي: واشنطن تطالب دمشق بطرد أعضاء الفصائل الفلسطينية

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب قدمت قائمة من 8 خطوات لبناء الثقة مع سوريا، تم تسليمها إلى وزير خارجية سوريا في بروكسل.

وتضمنت القائمة عدة مطالب، أبرزها السماح بتنفيذ عمليات أمريكية لمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، بينما شملت القائمة دعوة دمشق إلى إصدار إعلان يحظر جميع الفصائل والأنشطة السياسية الفلسطينية داخل سوريا.

وتابع المسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة طلبت من دمشق ترحيل أعضاء الفصائل الفلسطينية بهدف تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن وجود هذه الفصائل في سوريا.