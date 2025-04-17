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زيلينسكي يتهم الصين بتزويد روسيا بالأسلحة

08:38 م الخميس 17 أبريل 2025

زيلينسكي

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(د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بتزويد روسيا بالأسلحة.

قال زيلينسكي للصحفيين في كييف، اليوم الخميس: "لدينا معلومات عامة، وصلتنا اليوم، من جهاز الاستخبارات والاستطلاع الأوكراني (إس بي يو) حول بارود ومدفعية"، مضيفا أنه يعتزم تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية الأسبوع المقبل.

وأشار زيلينسكي إلى أن ممثلي الصين يقومون بإنتاج الأسلحة على الأراضي الروسية.

ويُذكر أن الصين طالما أكدت على حيادها في النزاع وسعيها لتحقيق حل سلمي.

وكان زيلينسكي قد اتهم بكين في وقت سابق بالموافقة على تجنيد مواطنين صينيين للالتحاق بالجيش الروسي.

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