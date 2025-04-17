إعلام عبري: أمريكا ترسل مئات القنابل عبر جسر جوي غير مسبوق

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة تواصل نقل مئات القنابل إلى إسرائيل عبر جسر جوي مكثف هو الأكبر من نوعه منذ سنوات.

وأوضحت الهيئة أن 9 طائرات شحن أمريكية هبطت خلال 24 ساعة في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل، محملة بمئات القنابل، في خطوة تهدف بحسب التقديرات إلى تعزيز قدرة تل أبيب على ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار التفاوضي.