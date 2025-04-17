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هل يمارس الاتحاد الأوروبي الخداع التجاري ضد أمريكا؟

07:45 م الخميس 17 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بـ"العبث" بالولايات المتحدة، في إشارة إلى الفائض التجاري الأوروبي مع واشنطن. لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدًا مما توحي به تلك التصريحات وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

حسب الشبكة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكلان أكبر شراكة تجارية في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.4 تريليون دولار في عام 2023 – أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار يوميًا، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

وسجّلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا صغيرًا نسبيًا في تجارتها الإجمالية مع الاتحاد الأوروبي، بلغ نحو 125 مليار دولار، ناتجًا عن استيرادها سلعًا أكثر مما تصدّره إلى دول الاتحاد.

لكن في المقابل، يعاني الاتحاد الأوروبي من عجز تجاري في قطاع الخدمات، إذ يستورد خدمات من الولايات المتحدة بقيمة تفوق تلك التي يصدرها.

وتشمل الصادرات الأمريكية الرئيسية إلى أوروبا: النفط والغاز، الأدوية، المنتجات الفضائية وقطع الغيار، إضافة إلى الخدمات التجارية والمالية مثل الاستشارات ورسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية.

أما واردات الولايات المتحدة من أوروبا، فتشمل الأدوية والعقاقير، المركبات، الآلات، وخدمات الأعمال والسفر، بما في ذلك زيارات الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.

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