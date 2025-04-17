وزير المالية الإسرائيلي: رئيس الشاباك فشل في مهمته ولن أتعاون معه بعد الآن

وكالات

اتهم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بالفشل الذريع، معتبرًا أنه المسؤول عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل.

وأكد سموتريتش أن غفلة بار كانت السبب في الخداع الاستراتيجي الكبير الذي نفذه يحيى السنوار ضد إسرائيل.

وأضاف سموتريتش أن بار يتمسك بمنصبه بشكل غير مبرر وكأن الدولة لن تستمر بدونه، مشيرًا إلى أن الجهاز سينهار في حال رحيله.

ولفت إلى أن رئيس الشاباك الحالي هو شخص تم تكليفه من قبل المحكمة العليا وليس الحكومة، موضحًا أنه لن يعمل مع بار بعد الآن لعدم ثقته فيه.