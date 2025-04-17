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ترامب: سنبرم اتفاقًا ممتازًا مع الصين ولا أحد يمكنه منافستنا

07:16 م الخميس 17 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة في طريقها لإبرام "اتفاق جيد للغاية" مع الصين، رغم التوترات التجارية الحالية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا: "لا أحد يستطيع منافستنا... لا أحد"، في إشارة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من الإجراءات الجمركية التي دفعت بعض الحلفاء إلى تعزيز علاقاتهم مع الصين.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع جولة للرئيس الصيني شي جين بينغ تشمل ثلاث دول في جنوب شرق آسيا: فيتنام، وكمبوديا، وماليزيا. وأثناء زيارته لفيتنام، دعا شي قادة البلاد إلى مقاومة ما وصفه بـ"التنمر الأحادي".

ورداً على سؤال حول عدم اتصاله بنظيره الصيني، قال ترامب بثقة: "سنعقد صفقة. أعتقد أنكم سترون أننا بصدد التوصل إلى اتفاق ممتاز مع الصين".

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