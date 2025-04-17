رئيسة وزراء إيطاليا تدعو ترامب لزيارة رسمية إلى بلادها

وكالات

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيارة رسمية لإيطاليا، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب بينهما في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يناقشا قضايا التجارة والتعريفات الجمركية.

وقالت ميلوني للصحفيين، من داخل غرفة مجلس الوزراء أثناء لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنا متأكدة من أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في ذلك".

ورغم تأكيدها أنها لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات باسم الاتحاد الأوروبي، ألمحت ميلوني إلى استعدادها للعب دور الوسيط بين ترامب والدول الأوروبية. وأكد مسؤولون كبار في إدارة ترامب أنهم يعتبرون ميلوني "وسيطًا مهمًا"، خاصة أنها تتقاسم مع ترامب مواقف مشابهة بشأن قضايا مثل الهجرة.

وأضافت ميلوني: "هدفي هو دعوة الرئيس ترامب لزيارة رسمية إلى إيطاليا، والتباحث بشأن إمكانية تنظيم لقاء أوسع مع دول أوروبية خلال تلك الزيارة".

وأعربت عن أملها في أن يكون اللقاء مع ترامب مثمرًا، وقالت: "أتوقع أن نتحدث بصراحة عن احتياجات كل طرف، وأن نصل إلى حلول وسط ترضي الجانبين".