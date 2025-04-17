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اندلاع حريق في محطة عسقلان للطاقة بإسرائيل (فيديو)

07:04 م الخميس 17 أبريل 2025

حريق في محطة عسقلان للطاقة بإسرائيل

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وكالات

أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 12 فريقًا من وحدات الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الجنوبية يعملون على إخماد حريق كبير اندلع في محطة "روتنبرغ" للطاقة بمدينة عسقلان.

ووفقًا للتقارير الأولية، اندلع الحريق في مجمع الغاز الخاص بأحد مولدات الكهرباء بالقرب من المدخنة الرئيسية للمحطة.

وأكدت الهيئة، أن فرق الإطفاء لا تزال تبذل جهودًا مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب، ومن المتوقع استمرار عمليات الإخماد خلال الساعات المقبلة.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في البنية التحتية للمحطة، فيما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق.

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