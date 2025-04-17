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المفضلة لدى ترامب.. الرئيس الأمريكي يجتمع برئيسة وزراء إيطاليا في البيت الأبيض

06:51 م الخميس 17 أبريل 2025

المفضلة لدى ترامب.. الرئيس الأمريكي يجتمع برئيسة و

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وكالات

يلتقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، في لقاء يحمل أهمية سياسية خاصة.

سبق أن وصف ترامب ميلوني بأنها "امرأة رائعة اجتاحت أوروبا"، وكانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي تلقت دعوة لحضور حفل تنصيبه في يناير، كما سبق لها أن تناولت العشاء معه في منتجعه الشهير "مار إيه لاغو".

ورغم أن حزب ميلوني اليميني "إخوان إيطاليا" يتقاطع سياسياً مع ترامب في عدة ملفات، إلا أن هناك خلافاً واضحاً في اثنتين من أبرز القضايا التي تشغل أوروبا حالياً: الرسوم الجمركية، والحرب في أوكرانيا.

فميلوني تُعد من أبرز داعمي أوكرانيا والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقد التقت به أكثر من 12 مرة منذ بداية الغزو الروسي في 2022، وهو موقف قد يضعها في مسار تصادمي مع ترامب، الذي دعا مراراً إلى إنهاء الحرب ولو على حساب تقديم تنازلات أوكرانية إقليمية.

وبوصفها رئيسة وزراء إيطاليا وعضواً في الاتحاد الأوروبي، تمثل ميلوني مصالح أوروبا بشكل غير رسمي خلال هذه الزيارة. ومن المتوقع أن تحاول التوازن بين علاقتها الجيدة بترامب والدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقاً، والتي وصفتها ميلوني بأنها "خاطئة"، داعية إلى فتح باب المفاوضات لحل الخلافات التجارية.

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