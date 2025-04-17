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خامنئي: هناك من لا يريد تقارب طهران والرياض لكننا مستعدون للمضي قدما

06:40 م الخميس 17 أبريل 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد علي خامنئي، أن تطوير العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية يصب في مصلحة كلا البلدين، مشيراً إلى أن بإمكانهما التكامل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله، يوم الخميس، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي نقل رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى آية الله خامنئي.

وخلال اللقاء، أشار خامنئي إلى أن تعزيز العلاقات بين طهران والرياض يواجه معارضة من أطراف تسعى لإثارة التوتر، داعياً إلى تجاوز هذه النوايا العدائية، ومؤكداً استعداد إيران الكامل لتطوير التعاون مع المملكة.

كما أبدى خامنئي استعداد إيران لتقاسم خبراتها في عدد من المجالات التي حققت فيها تقدماً، معرباً عن رغبة بلاده في مساعدة السعودية في هذه الجوانب. ولفت إلى أهمية الدعم المتبادل بين "الإخوة المتضايقين"، معتبراً أن التعاون بين الأشقاء أولى من الاعتماد على الغرباء.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التقى بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع السعودي سلم المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصل وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وعقد وزير الدفاع السعودي، عددا من اللقاءات من بينها لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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