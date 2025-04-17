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وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الجزائري

06:36 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى الجزائر اليوم الخميس بلقاء الرئيس "عبد المجيد تبون" رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث قام عبد العاطي بتسليم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربًا عن التطلع للارتقاء بمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة.

وأشار الوزير إلى التطلع لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري-الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأبدى وزير الخارجية الترحيب بدعم التعاون المشترك في مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الجزائر من خلال الشركات المصرية على ضوء تمتعها بخبرات وكفاءة واسعة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وتناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين. كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.

من جانبه، طلب الرئيس "عبد المجيد تبون" نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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لدكتور بدر عبد العاطي زيارة بدر عبد العاطي للجزائر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية
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