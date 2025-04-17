سفارة تركيا بالقاهرة تتولى دعم العلاقات بين مصر وحلف الناتو

(د ب أ)

أطلقت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة اليوم الخميس، أول فعالية لدعم العلاقات بين مصر وحلف شمالي الأطلسي (ناتو).

وستتولى السفارة التركية، بالاشتراك مع السفارة الإيطالية، دور نقطة الاتصال مع حلف الناتو.

وقدمت السفارة عرضًا تقديميًا حول أمانة الحلف والعلاقات مع مصر، وكذلك فرص التعاون بينهما في فعالية أقيمت بمقر إقامة السفير التركي اليوم الخميس.

وستدعم سفارتا تركيا وإيطاليا في القاهرة العلاقات بين الناتو ومصر في غضون عامي 2025-2026.

ولفت سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن الانتباه إلى الدور الذي ستلعبه السفارة التركية في تسهيل التعاون والاتصالات بين الناتو ومصر.

وفي إطار تولي سفارتي الدولتين بشكل مشترك مهمة نقطة الاتصال ستكون سفارة تركيا الدولة الرائدة في عام 2025، وإيطاليا في عام 2026.

وفي هذا السياق تواصل السفارة التركية في القاهرة تنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز العلاقات التركية المصرية بمناسبة مرور 100 عام على علاقات البلدين.