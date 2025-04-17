سجن نائب رئيس أركان الجيش الروسي في قضية فساد وتجريده من رتبته العسكرية

وكالات

أصدرت محكمة روسية، يوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق في الجيش الروسي، الفريق أول فاديم شامارين، وذلك بعد إدانته بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.

وتعد هذه القضية جزءاً من سلسلة فضائح فساد طالت كبار المسؤولين العسكريين في روسيا خلال العام الماضي، في وقت تسعى فيه القيادة الروسية، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى مكافحة الفساد وسوء الإدارة داخل المؤسسة العسكرية، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا للعام الرابع على التوالي.

ووفقاً للجنة التحقيق الروسية، فقد تلقى شامارين، البالغ من العمر 53 عاماً، ما مجموعه 36 مليون روبل (نحو 440 ألف دولار) على مدى الفترة من 2019 إلى 2023، من مصنع في منطقة جبال الأورال متخصص في تصنيع معدات الاتصالات، وذلك مقابل تسهيل حصوله على عقود حكومية أوسع.

وكان شامارين قد تولى منذ عام 2020 مسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة، وهو الجهة المعنية بالاتصالات العسكرية وتأمين سرية أوامر القيادة في ساحات المعارك. وقد قررت المحكمة تجريده من رتبته العسكرية، ومنعته أيضاً من تولي أي منصب في القطاع العام لمدة سبع سنوات.

وتأتي هذه القضية ضمن أكبر حملة تطهير تشهدها المؤسسة العسكرية الروسية منذ سنوات، حيث سبق أن وُجهت اتهامات مماثلة إلى عدد من كبار الضباط ونواب وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي تم استبداله العام الماضي وتعيينه لاحقاً أميناً عاماً لمجلس الأمن الروسي.