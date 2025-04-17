إعلان

السوداني يجدد التزام العراق بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه

05:51 م الخميس 17 أبريل 2025

محمد شيّاع السوداني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب ا)

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني موقف العراق بالالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه والعمل على توحيد الجهود والتنسيق بشأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره.

ودعا السوداني، خلال لقائه عضو مجلس النواب اللبناني النائب اللبناني قبلان قبلان على " أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أكد قبلان اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية مع العراق ودوره في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، فضلاً عن دور العراق الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة.

وبحسب البيان، سلم النائب اللبناني، السوداني رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تضمنت التعبير عن الشكر للعراق لمواقفه ودوره في دعم الشعب اللبناني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية لبنان مجلس النواب اللبناني العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن القبول لامتحانات مسابقة 20 ألف معلم مساعد إنجليزي
ما مصير الشهادة مرتفعة العائد 27% في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار المركزي اليوم؟
بعد شكاوى تعطل الإفراج عن سيارات مغتربين.. المالية والجمارك: هذا هو الحل