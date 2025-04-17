السوداني يجدد التزام العراق بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه

(د ب ا)

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني موقف العراق بالالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه والعمل على توحيد الجهود والتنسيق بشأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره.

ودعا السوداني، خلال لقائه عضو مجلس النواب اللبناني النائب اللبناني قبلان قبلان على " أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أكد قبلان اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية مع العراق ودوره في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، فضلاً عن دور العراق الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة.

وبحسب البيان، سلم النائب اللبناني، السوداني رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تضمنت التعبير عن الشكر للعراق لمواقفه ودوره في دعم الشعب اللبناني.