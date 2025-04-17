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جولان: المحكمة العليا ردعت نتنياهو وأوقفوه عند حده

05:22 م الخميس 17 أبريل 2025

يائير جولان

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وكالات

قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان إن قضاة المحكمة العليا ردعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوقفوه عند حده وأفشلوا محاولة إقالة رئيس الشاباك.

وخاطب جولان نتنياهو ومعاونيه قائلا إن محاولة البقاء السياسي على حساب أمن إسرائيل انتهت و"إن الدولة أقوى منكم"، على حد تعبيره.

كانت المحكمة الجنائية الدولية، طلبت توضيحا من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما "يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها.

وتقول المحكمة: إن "المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو"، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.

وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على الطلب.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

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