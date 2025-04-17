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مسؤولون أمنيون يشككون في أهلية نتنياهو لرئاسة الوزراء

05:10 م الخميس 17 أبريل 2025

إسحاق هرتسوج

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين سابقين اجتمعوا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وعرضوا عليه قضايا يرون أنها تمس أمن إسرائيل.

ونقلت هيئة البث عن رئيس الشاباك السابق عامي أيالون أن أكبر خطر على مستقبل إسرائيل هو الصراع الداخلي، مشيرا إلى أنه لا رؤية للتعامل مع تهديدات الداخل ولا قيادة قادرة على بث الأمل.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المسؤولين الأمنيين حذروا هرتسوج من أن سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على الدولة ويقود لكارثة، مشككين في أهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء.

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إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي أهلية نتنياهو لرئاسة الوزراء رئيس الشاباك السابق
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