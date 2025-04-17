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الجزائر تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا واحترام سيادتها

05:04 م الخميس 17 أبريل 2025

علم الجزائر

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وكالات

طالب مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، الخميس، كافة الأطراف الليبية على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل عاجل.

كذلك، طالب بن جامع بالانسحاب الفوري غير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والاحترام الكامل لسيادتها، مؤكدا أن التدخلات الخارجية والوجود العسكري الأجنبي عقبة كبيرة في مسار تحقيق السلام في ليبيا.

ودعا بن جامع، الأطراف الليبية المعنية بالعمل مع الأمم المتحدة لتسوية الخلافات المرتبطة بقوانين الانتخابات من أجل كسر الجمود السياسي في البلاد.

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الجزائر ليبيا عمار بن جامع
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