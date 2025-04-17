المحكمة العليا في روسيا ترفع الحظر المفروض على حركة طالبان الأفغانية

موسكو- (أ ب)

رفعت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحظر المفروض على حركة طالبان الأفغانية، والتي صنفت كجماعة إرهابية قبل أكثر من عقدين.

ويمثل هذا القرار انتصارا دبلوماسيا لطالبان، التي تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، مما جعل أي تواصل معها يعتبر جريمة تستوجب العقوبة بموجب القانون الروسي.

ورغم هذا التصنيف، شاركت وفود من طالبان في عدد من المنتديات التي استضافتها روسيا، في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.

وجاء حكم المحكمة استجابة لطلب من مكتب المدعي العام الروسي، في أعقاب اعتماد قانون في العام الماضي يتيح للمحاكم تعليق التصنيف الرسمي للحركة كمنظمة إرهابية.

وخاض الاتحاد السوفيتي السابق حربا في أفغانستان استمرت عشر سنوات، وانتهت بسحب موسكو لقواتها في عام 1989.

وأكد المسؤولون الروس، في الآونة الأخيرة، على ضرورة التواصل مع حركة طالبان للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وقامت دولتا كازاخستان وقيرغيزستان في آسيا الوسطى، في السنوات الأخيرة، بإزالة طالبان من قوائمها للمنظمات الإرهابية.

وقال إبراهيم بهيص، المحلل البارز في برنامج آسيا بمجموعة الأزمات الدولية، إن إدراج طالبان كمنظمة إرهابية شكل عائقا قانونيا أمام إقامة علاقات تجارية وسياسية مع كابول، وإن رفع هذا التصنيف يعكس رغبة موسكو في تحسين العلاقات.

وقال محلل شؤون جنوب آسيا، مايكل كوجلمان، إن الخطوة الروسية لم تكن رائدة، لأن العديد من الدول لم تصنف طالبان رسميا كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه، وصف القرار بأنه "مربح للجانبين" فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين روسيا وأفغانستان.