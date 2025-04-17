الحكومة البلغارية تنجو من تصويت ثان بحجب الثقة

صوفيا- (أ ب)

نجت الحكومة البلغارية اليوم الخميس، من تصويت ثان بحجب الثقة، في البرلمان خلال عدة أسابيع.

واتهم التصويت الذي طرحه حزب "الأخلاق، الوحدة، الشرف"، المدعوم من حزبين قوميين آخرين، مواليين لروسيا، الحكومة بعدم مكافحة الفساد والرشوى المستشرين بشكل فعال.

وصوت 130 نائبا ضد الاقتراح، الذي أيده 72 نائبا. ويبلغ إجمالي مقاعد البرلمان 240 مقعدا.

ويرأس حزب جيرب (يمين وسط) الحكومة الائتلافية.

وأدانت الحكومة التصويت ووصفته بأنه محاولة لعرقلة خطة بلغاريا لتبني اليورو مطلع 2026 وهو ما من شأنه أن يعزز اندماجها الأوروبي.

وشاب الفساد المستشري الحياة اليومية في بلغاريا لسنوات في ظل عمليات شراء عامة تفتقد للنزاهة، والضغط غير المنظم وشراء الأصوات.