فيديو| بعد قصف مدرسة للأونروا بشمال غزة.. جيش الاحتلال: مركز قيادة لحماس

وكالات

قصفت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في جباليا بشمال غزة مما تسبب في استشهاد 6 مدنيين على الأقل.

#فيديو | لحظة استهداف طائرة مسيّرة مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة (الأونروا) والتي تؤوي نازحين داخل مخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء بينهم أطفال. pic.twitter.com/SkG9yM2ncP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 17, 2025

وفي بيان مشترك، قال جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين، إنهما نفذا هجوما استهدف مقاتلا تابعا لحماس كان داخل مجمع للقيادة والسيطرة في منطقة جباليا، وفق مزاعمه.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتل حماس استخدم المجمع المستهدف بجباليا للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش.