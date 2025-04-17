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فيديو| بعد قصف مدرسة للأونروا بشمال غزة.. جيش الاحتلال: مركز قيادة لحماس

04:17 م الخميس 17 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قصفت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في جباليا بشمال غزة مما تسبب في استشهاد 6 مدنيين على الأقل.

وفي بيان مشترك، قال جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين، إنهما نفذا هجوما استهدف مقاتلا تابعا لحماس كان داخل مجمع للقيادة والسيطرة في منطقة جباليا، وفق مزاعمه.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتل حماس استخدم المجمع المستهدف بجباليا للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة حماس الأمم المتحدة
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