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عبد الملك الحوثي: أمريكا وإسرائيل تبتزان الفلسطينيين للإفراج عن الأسرى دون صفقة تبادل

03:57 م الخميس 17 أبريل 2025

عبد الملك بدرالدين الحوثي

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف المنشآت الصحية في غزة.

وأشار الحوثي، إلى أن "العدو الصهيوني" يواصل حرب التجويع منذ أكثر من شهر ونصف ويخلق معاناة رهيبة للأهالي في غزة.

وأوضح الحوثي، أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي يعملان على تجاوز ملف الأسرى ويسعيان لابتزاز الشعب الفلسطيني للإفراج عن الأسرى دون صفقة تبادل.

وأكد الحوثي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني في الضفة بالقتل والاختطاف والتدمير الممنهج بهدف التهجير القسري.

وأشار الحوثي، إلى أن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بشراكة أمريكية ويستهدف المنشآت الصحية في غزة، مضيفا "هناك اعترافات إسرائيلية بأن الأمريكيين منحوهم الحرية المطلقة للتصرف في غزة".

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عبد الملك الحوثي أمريكا إسرائيل الفلسطينيين الإفراج عن الأسرى
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