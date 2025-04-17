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السودان.. 57 قتيلًا بقصف للدعم السريع على مدينة الفاشر

03:10 م الخميس 17 أبريل 2025

قوات الدعم السريع

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وكالات

أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر غرب السودان، الخميس، سقوط 57 قتيلا جراء قصف لقوات الدعم السريع على مناطق متفرقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت ستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، عن قلقها من تصاعد العنف وتدهور الوضع الإنساني في مدينة الفاشر شمال دارفور السودانية ومحيطها.

وقالت تريمبليه، إن تقارير من شركائها على الأرض تفيد بوقوع فظائع بعد استيلاء جماعات مسلحة على مخيم زمزم للنازحين.

وأكدت تريمبليه، أن عقبات كثيرة تواجه العمليات الإنسانية بالفاشر بسبب تقييد وصول المساعدات وشح الوقود والوضع الأمني، موضحة أن خدمات المياه والخدمات الصحية بشكل خاص تعطلت.

وورد في التقرير الأممي، أن المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة يُمنعون من المغادرة، كما أن الناجين أشاروا إلى وقوع عمليات قتل وأعمال عنف جنسي وحرق للمنازل.

كذلك، أشار التقرير الأممي إلى أن البنية التحتية للطاقة في الخرطوم تعرضت لأضرار بعد هجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه، عن مناطق أم بدة وكرري وأم درمان، يوم 14 أبريل الجاري.

وجددت الأمم المتحدة، دعوتها لطرفي الصراع في السودان إلى حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني، مطالبة بزيادة الدعم الدولي من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات الأساسية للأكثر احتياجا في السودان.

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قوات الدعم السريع السودان مدينة الفاشر
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