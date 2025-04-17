إعلان

بعد لقائه مع أسير سابق في غزة.. بوتين يوجه الشكر لحماس

01:46 م الخميس 17 أبريل 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لحركة حماس لـ"العمل الإنساني"، بعد إطلاقها سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، الذي كان أسيرًا في غزة.


جاء ذلك خلال لقاء جمع بوتين وتروفانوف وعائلته في الكرملين، حيث أكد الرئيس الروسي التزام بلاده ببذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع.


وقال بوتين: "بالتأكيد، سنبذل قصارى جهدنا لتكرار مثل هذه النجاحات، بما يضمن استعادة كل أولئك الذين ما زالوا يعانون من مصاعب مماثلة لحريتهم".


وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا الإعراب عن امتناننا للقيادة السياسية لحماس على الاستماع إلى مناشدتنا وارتكاب هذا العمل الإنساني. لقد تم إطلاق سراحكم، وأود أن أهنئكم على ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين غزة حماس ألكسندر تروفانوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حقيقة منع معتمرين من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل
الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم