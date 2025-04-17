بعد لقائه مع أسير سابق في غزة.. بوتين يوجه الشكر لحماس

وكالات



أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لحركة حماس لـ"العمل الإنساني"، بعد إطلاقها سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، الذي كان أسيرًا في غزة.



جاء ذلك خلال لقاء جمع بوتين وتروفانوف وعائلته في الكرملين، حيث أكد الرئيس الروسي التزام بلاده ببذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع.



وقال بوتين: "بالتأكيد، سنبذل قصارى جهدنا لتكرار مثل هذه النجاحات، بما يضمن استعادة كل أولئك الذين ما زالوا يعانون من مصاعب مماثلة لحريتهم".



وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا الإعراب عن امتناننا للقيادة السياسية لحماس على الاستماع إلى مناشدتنا وارتكاب هذا العمل الإنساني. لقد تم إطلاق سراحكم، وأود أن أهنئكم على ذلك".