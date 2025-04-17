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لانتقاده التعريفات الجمركية.. ترامب: إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تتم بالسرعة الكافية

12:50 م الخميس 17 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن أسعار النفط والمواد الغذائية انخفضت والولايات المتحدة تجني الثروات من الرسوم الجمركية.

وأشار ترامب، إلى أنه كان يجب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول "المتأخر دائما في قراراته" أن يخفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة.

وأكد ترامب، أن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تتم بالسرعة الكافية.

وكان بأول، أكد خلال كلمته في النادي الاقتصادي في شيكاغو"، أن التعريفات الجمركية الامريكية سيدفع الجمهور ثمنها.

وأوضح بأول، أن من المرجح ارتفاع معدلات البطالة مع تباطؤ الاقتصاد، فضلا عن ارتفاع التضخم المتوقع بسبب الرسوم الجمركية، مشددا على أن الجمهور سيتحمل جزء من هذه التعريفات.

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