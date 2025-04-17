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روسيا: نقلنا المعلومات الخاصة بالهجمات الأوكرانية على منشآتنا الطاقة للأمريكيين

12:34 م الخميس 17 أبريل 2025

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أوكرانيا بخرق اتفاق وقف استهداف قطاع الطاقة وواصلة ضرب منشآت الطاقة الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.

‏وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن أوكرانيا ضربت البنية التحتية للطاقة الروسية أكثر من 80 مرة منذ اتفاق وقف استهداف قطاع الطاقة الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن موسكو نقلت المعلومات الخاصة بالهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية إلى الأمريكيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 فوق أراضي مقاطعة ريازان "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".

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وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأوكرانية الطاقة الروسية
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