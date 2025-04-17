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إيران: ننتظر قرار عُمان بشأن مكان انعقاد جولة المحادثات المقبلة مع أمريكا

12:27 م الخميس 17 أبريل 2025

علم ايران

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وكالات

قالت وكالة "مهر" للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن سلطنة عمان تستضيف المفاوضات مع واشنطن وهي من تختار مكان انعقادها.

وأوضح عراقجي، أن إيران تنتظر قرار سلطنة عمان بشأن مكان انعقاد جولة المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد بدأتا يوم السبت الماضي، جولة أولى من مباحثات غير مباشرة بشأن برنامج طهران النووي في سلطنة عُمان، وسوف يتم إجراء الجولة المقبلة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الجولة الأولى سارت "بشكل جيد".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بشن هجوم عسكري ستقوده إسرائيل على إيران حال لم تتخل عن برنامجها النووي.

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إيران أمريكا عباس عراقجي سلطنة عمان
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