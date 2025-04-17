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ثلوج وأمطار كثيفة تضرب جنوب غرب سويسرا

11:59 ص الخميس 17 أبريل 2025

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فيينا- (د ب أ)

قالت السلطات إن ثلوجا وأمطارا كثيفة ضربت طرق النقل وتسببت في انقطاع الكهرباء في جنوب غرب سويسرا.

وقال مسؤول بقطاع السياحة إن منتجع زيرمات الشهير للتزلج في جنوب البلاد على الحدود مع إيطاليا أصبح معزولا بعدما توقفت الحركة على الطرق المؤدية إليه.

وذكرت شبكة اس ار اف أن 55 سنتيمترا من الثلوج هطلت على المنطقة، في حين هطل 11 سنتيمترا من الثلوج على طريق جريت سانت المؤدي إلى جنوب-غرب زيرمات.

وأغلقت السلطات في سيتين، عاصمة كانتون فالايس الطرق أمام السيارات والمشاة، وطالبت المواطنين البقاء في المنازل. كما أغلقت المدارس أبوابها اليوم.

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