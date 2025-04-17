الخارجية الفلسطينية: أكثر من 9900 أسير في سجون إسرائيل بينهم 400 طفل

وكالات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، إن أكثر من 9900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 400 طفل و29 امرأة و51 صحفيا.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أنه منذ 7 أكتوبر استشهد 63 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال فيما يواصل آلاف المرضى صراعهم مع الألم خلف القضبان، مؤكدة أن ظروف الاحتجاز في سجون الاحتلال بعيدة عن المعايير الإنسانية وسط تصاعد التعذيب والإهمال الطبي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن أكثر من 3498 أسيرا محتجزون إداريا دون تهم أو محاكمات، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الأسرى من الزيارة ويمارس العزل الانفرادي والعقوبات الجماعية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي مطالب بكسر الصمت ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الأسرى، معربة عن رفضها لـ"سياسة الكيل بمكيالين تجاه معاناة أسرانا ونطالب بالعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كما يتم العمل على الإفراج عن الأسرى من غزة".