وزير الخارجية الإيراني: سأسلّم رسالة من خامنئي إلى الرئيس بوتين

وكالات

قالت وكالة "إيرنا" للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن زيارته إلى روسيا مخطط لها مسبقا، مشيرا إلى أنه سيسلّم رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح عراقجي، أن رسالة المرشد الأعلى إلى الرئيس الروسي بوتين تتضمن قضايا دولية وإقليمية وثنائية.

وأكد عراقجي، أن إيران لديها مشاورات مستمرة مع الطرفين الروسي والصيني بشأن الملف النووي، مضيفا "نتشاور دائما مع موسكو بشأن قضايانا النووية".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن سلطنة عمان تستضيف المفاوضات مع واشنطن وهي من تختار مكان انعقادها، موضحا أن طهران تنتظر قرار مسقط بشأن مكان انعقاد جولة المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة.