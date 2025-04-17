في زيارة رسمية.. وزير الدفاع السعودي يصل إيران

وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس، إن وزير دفاع المملكة الأمير خالد بن سلمان وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية بتوجيه من القيادة السياسية.

وأشارت، إلى أنه خلال الزيارة، سيلتقي بن سلمان عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران، وكذلك مناقشة القضايا التي تحظى باهتمام الجانبين.

وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية، تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، في إطار تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، عقب فترة من التوترات السياسية.