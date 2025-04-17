الأمم المتحدة: قنبلة من بين كل 10 قنابل أُطلقت على غزة لم تنفجر

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، الخميس، إن قنبلة من بين كل 10 قنابل أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر.

وأكدت بيانات الأمم المتحدة، استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح مسؤولو إغاثة، أن إسرائيل أعاقت الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن إزالة القنابل غير المتفجرة بغزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية.