اليونيسيف: معدل استشهاد الأطفال في غزة بلغ 27 طفلًا باليوم الواحد

وكالات

قال الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في فلسطين كاظم أبو خلف، الخميس، إن الوضع في قطاع غزة خطير و"نحن على حافة الهاوية".

وأشار أبو خلف، إلى أن معدل الأطفال الذين قضوا في غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 27 طفل في اليوم الواحد، مؤكدا أن على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط لدخول المساعدات إلى غزة، مضيفا أن "39 ألف طفل يتيم في قطاع غزة".

وشدد أبو خلف في تصريحات لقناة "الجزيرة"، على ضرورة عدم تحول دخول المساعدات لغزة إلى ورقة مساومة،

وأوضح أبو خلف، أن من يحتاجون إلى الخروج من قطاع غزة 16 ألفا منهم 4 آلاف من الأطفال.