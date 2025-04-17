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اليونيسف: غزة على حافة الهاوية و27 طفلًا يُقتلون يوميًا

10:49 ص الخميس 17 أبريل 2025

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

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وكالات

حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في فلسطين من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع "على حافة الهاوية" في ظل استمرار الحرب ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، إن معدل وفيات الأطفال في قطاع غزة منذ بداية الحرب بلغ 27 طفلًا يوميًا، مشيرًا إلى أن "هذا الرقم يعكس حجم الكارثة التي يعيشها السكان، وخاصة الأطفال، في ظل استمرار القصف والحصار".

وأضاف أن نحو 39 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، ليصبحوا أيتامًا منذ اندلاع الحرب، وهو ما يفاقم الأزمة النفسية والاجتماعية في القطاع المحاصر.

وأوضح المتحدث أن "ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحاجة ماسة إلى مغادرة غزة لتلقي العلاج أو الحماية، من بينهم 4 آلاف طفل"، مشددًا على ضرورة تسهيل عمليات الإجلاء الإنساني.

كما دعا المتحدث باسم اليونيسف المجتمع الدولي إلى الضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة دون قيود، مؤكدًا أن "تحويل المساعدات إلى ورقة مساومة سياسية أمر غير مقبول ويشكل خرقًا للمواثيق الدولية".

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منظمة الأمم المتحدة للطفولة فلسطين غزة
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