بن غفير: منذ 30 عامًا لم يشهد الأقصى صلوات يهودية كما يجري في عهدي

روسيا تعلّق على اقتحام بن غفير الاستفزازي للمسجد ا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، بأن آلاف المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة على شكل مجموعات، كما أدوا صلوات تلمودية في خامس أيام "عيد الفصح اليهودي".

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، تسفي سوكوت، أدى "السجود الملحمي" داخل المسجد الأقصى.

وأشارت "وفا"، إلى أن آلاف المستوطنين الآخرين اقتحموا ساحة حائط "البراق" غربي المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة "بركة الكهنة"، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي منعت دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن "ما لم يشهده الأقصى منذ 30 عاما من صلوات يهودية يجري الآن في عهدتي وأنا سعيد بقيادة هذا التغيير".