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حماس: ندعو الجنائية الدولية لملاحقة الإرهابيين الصهاينة كاتس وبن غفير

10:23 ص الخميس 17 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الخميس، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن منع حكومته المساعدات لغزة من أدوات الضغط إقرار علني بارتكاب جريمة حرب.

وأشارت حماس، إلى أنه من المؤسف أن تمر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لغزة دون اتخاذ موقف من المجتمع الدولي.

وجددت حركة المقاومة الفلسطينية، مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة، داعية المحكمة "الجنائية الدولية لملاحقة الإرهابيين الصهاينة كاتس وبن غفير وقادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم".

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حركة حماس الجنائية الدولية الإرهابيين الصهاينة يسرائيل كاتس بن غفير
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