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الصين: منفتحون على المفاوضات مع أمريكا في المجالات الاقتصادية والتجارية

10:13 ص الخميس 17 أبريل 2025

وزارة الخارجية الصينية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، إن واشنطن تجاهلت مؤخرا مبدأ الإنصاف والمعاملة بالمثل وهذا أثر على التجارة العالمية ومصالح الدول.

وأكدت الخارجية الصينية، انفتاح بكين على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

بدورها، طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بوقف ضغوطها المفرطة فورا، داعية لحل الخلافات التجارية بالحوار والاحترام.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مصدر، مساء الأربعاء، إن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحثون مطالبة دول أخرى بفرض رسوم على واردات من دول لها علاقات وثيقة بالصين.

وأشار المصدر، إلى أن الولايات المتحدة تريد من شركائها التجاريين الامتناع عن استيعاب فائض البضائع من الصين.

وأوضح المصدر، أن الصين تريد خطوات من إدارة ترامب قبل قبول المحادثات منها الامتناع عن التصريحات المهينة، فضلا عن الاستعداد لمعالجة المخاوف بشأن العقوبات وتايوان.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة الصينية تريد من ترامب تعيين شخص موثوق به للمفاوضات.

أعلن البيت الأبيض، أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين وصلت نسبتها إلى 245٪ على بعض السلع نتيجة للردود الانتقامية الصينية.

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