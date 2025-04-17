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إعلام عبري: 120 ألف إسرائيلي وقّعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب في غزة

10:09 ص الخميس 17 أبريل 2025

الحرب في غزة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بارتفاع عدد الموقعين على عرائض تدعو لإعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب إلى أكثر من 120 ألف شخص.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن 10 آلاف من الموقعين على عرائض وقف الحرب جنود في الاحتياط وجنود سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث العبرية، إن 70 طبيبا عسكريا في الاحتياط انضموا للعريضة التي تدعو إلى وقف الحرب لاستعادة الأسرى.

وأشارت البث العبرية، إلى أن 250 من ذوي الأسرى الإسرائيليين وقعوا على عريضة لدعم جنود الاحتياط في مطلبهم بوقف الحرب.

وفي الآونة الأخيرة تعالت الأصوات في الداخل الإسرائيلي المطالبة بإنهاء الحرب في غزة، إذ وقع مئات العسكريين في جيش الاحتلال عرائض تطالب بوقف القتال وإعادة الأسرى بشكل فوري، مؤكدين أن الحرب باتت تخدم مصالح شخصية.

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