إعلان

الأونروا: إسرائيل تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة مما يغذّي الدعاية والتضليل

10:05 ص الخميس 17 أبريل 2025

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لا زاريني، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة مما يغذي الدعاية والتضليل.

وأكد لازاريني، أن الوقت حان لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، مشددا على أن التقارير المستقلة أساسية للمساءلة في النزاعات ولا ينبغي أن تكون غزة استثناء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 22 مواطنا بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، اليوم الخميس.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال أكثر من 15 جثمانا اليوم معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 13 جراء قصف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلة النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

هذا وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأونروا إسرائيل غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: 120 ألف إسرائيلي وقّعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب في غزة

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة