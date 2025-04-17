الأونروا: إسرائيل تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة مما يغذّي الدعاية والتضليل

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لا زاريني، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة مما يغذي الدعاية والتضليل.

وأكد لازاريني، أن الوقت حان لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، مشددا على أن التقارير المستقلة أساسية للمساءلة في النزاعات ولا ينبغي أن تكون غزة استثناء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 22 مواطنا بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، اليوم الخميس.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال أكثر من 15 جثمانا اليوم معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 13 جراء قصف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلة النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

هذا وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.