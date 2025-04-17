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حماس: تصريحات كاتس اعتراف علني بارتكاب جريمة حرب

09:56 ص الخميس 17 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط على قطاع غزة، تُعد "إقرارًا علنيًا بارتكاب جريمة حرب".

وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم، أن "اعتراف كاتس بمنع المساعدات عن القطاع المحاصر يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأعربت حماس عن أسفها لـ"صمت المجتمع الدولي" تجاه تصريحات قادة الاحتلال، داعية إلى "تحرك عاجل لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

كما طالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية بـ"ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم، وفي مقدمتهم كاتس، وإيتمار بن غفير، وقادة الاحتلال الآخرين".

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