إعلان

بعد استيلاء الدعم السريع عليه.. الأمم المتحدة: فظائع في مخيم زمزم للنازحين بالسودان

09:41 ص الخميس 17 أبريل 2025

الحرب الأهلية في جنوب السودان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت ستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، الخميس، عن قلقها من تصاعد العنف وتدهور الوضع الإنساني في مدينة الفاشر شمال دارفور السودانية ومحيطها.

وقالت تريمبليه، إن تقارير من شركائها على الأرض تفيد بوقوع فظائع بعد استيلاء جماعات مسلحة على مخيم زمزم للنازحين.

وأكدت تريمبليه، أن عقبات كثيرة تواجه العمليات الإنسانية بالفاشر بسبب تقييد وصول المساعدات وشح الوقود والوضع الأمني، موضحة أن خدمات المياه والخدمات الصحية بشكل خاص تعطلت.

وورد في التقرير الأممي، أن المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة يُمنعون من المغادرة، كما أن الناجين أشاروا إلى وقوع عمليات قتل وأعمال عنف جنسي وحرق للمنازل.

كذلك، أشار التقرير الأممي إلى أن البنية التحتية للطاقة في الخرطوم تعرضت لأضرار بعد هجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه، عن مناطق أم بدة وكرري وأم درمان، يوم 14 أبريل الجاري.

وجددت الأمم المتحدة، دعوتها لطرفي الصراع في السودان إلى حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني، مطالبة بزيادة الدعم الدولي من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات الأساسية للأكثر احتياجا في السودان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخيم زمزم للنازحين بالسودان الأمم المتحدة السودان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إيران: وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تلعب دورًا في تسوية الملف النووي

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة