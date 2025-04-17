روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 فوق أراضي مقاطعة ريازان "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".