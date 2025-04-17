وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر في زيارة ثنائية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح يوم الخميس 17 أبريل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين الجزائريين في العاصمة الجزائر، حيث تأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.