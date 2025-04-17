إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر في زيارة ثنائية

09:31 ص الخميس 17 أبريل 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح يوم الخميس 17 أبريل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين الجزائريين في العاصمة الجزائر، حيث تأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجزائر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد إلغاء تمويلها.. وزيرة التعليم الأمريكية: منفتحون على التفاوض مع جامعة هارفارد

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة