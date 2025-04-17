أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 937440 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 937 ألفا و440 فردا، من بينهم 1230 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10654 دبابة، منها 16 دبابة أمس الأربعاء، و22217 مركبة قتالية مدرعة، و26442 نظام مدفعية، و1366 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1135 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و32925 طائرات مسيرة، و3145 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و44642 من المركبات وخزانات الوقود، و3807 من وحدات المعدات الخاصة.