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"شؤون الأسرى": وفاة 64 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ بداية حرب غزة

08:41 ص الخميس 17 أبريل 2025

سجون الاحتلال

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وكالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث سيطرت القوات على المزيد من الأراضي وقصفت أهدافا لحماس بشكل يومي، في محاولة لفرض مزيد من الضغط على الحركة.

في الوقت ذاته، توقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل شبه تام، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن "الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا".

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